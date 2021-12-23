انت الان تتابع خبر كلمة سببت انتقادات حادة لسمية الخشاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت الفنانة سمية الخشاب على حسابها الخاص بـ"تويتر" نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات إلا أنها قوبلت من بعض متابعيها باستهجان وانتقادات حادة بسبب كلمة قالتها في نصيحتها اعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجب أن تخرج من فنانة تعتبر قدوة لكثير من الشباب والفتيات.

