انت الان تتابع خبر نجوم واجهوا الشائعات في 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فى عام 2021، تعرض العديد من النجوم النجمات لشائعات الموت، حتى وصل الأمر لإذاعة أنباء وفاتهم دون التأكد من عائلاتهم، وسرعان ما يصدق الجمهور والمتابعون، وتتحول "السوشيال ميديا" إلى دفتر عزاء.

* شائعات الموت



- سميرة توفيقاعتذرت إذاعة دمشق الرسمية منذ يومين عن خبر وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، بعد التأكد من سلامة الفنانة الكبيرة، بعد ساعات من إعلان إحدى المذيعات وفاتها.وكتبت الإذاعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "إذاعة دمشق إذ تتمنى للفنانة الكبيرة سميرة توفيق الصحة وطول العمر، تعتذر عن نعيها للفنانة الكبيرة، إذ استقينا الخبر من صفحة تابعة لنقابة الفنانين الأردنيين التي نعت الفنانة، ثم تبين لنا أنها صفحة مزورة".وعلقت الفنانة مايا دياب، مستنكرة تلك الشائعات، وطلبت من الإعلاميين والجمهور تقصي الحقائق، لأن تلك الشائعات تؤذي النجوم وعائلاتهم كثيراً، حيث غردت عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "‏كتير بشعة شائعة وفاة الكبيرة سميرة توفيق من أشخاص مرضى نفسيين بحبوا فقط ينشروا الأخبار السلبية.. اتركوها تعيش بسلام بدولة تحترم الكبار مثل ‎الإمارات وكفى شائعات خبيثة".

- عادل إمام

لم تكن الفنانة سميرة توفيق الوحيدة التي تعرضت لتلك الشائعة فالزعيم عادل إمام، من وقت لآخر تتصدر شائعات وفاته منصات التواصل الاجتماعي، فخلال الفترة الماضية، أشعل خبر وفاة الزعيم "السوشيال ميديا" بمختلف منصاتها، حيث تصدر اسمه قائمة المواضيع الأكثر تداولاً، حيث انتابت محبيه حالة من القلق عليه.

وتسببت تلك الشائعة في غضب أبنائه، وخرج المخرج رامي إمام بتعليق على هذه الشائعة في تصريحات صحافية نفى فيها وفاة والده، حيث قال: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة.. وليست المرة الأولى التى تطلق فيها مثل تلك الأقاويل".

- كاظم الساهر

ولم يسلم النجم العراقي كاظم الساهر، من شائعات الوفاة حيث طاردته لأسباب مختلفة، منها أنه توفي عن حادث سير، ولتناوله وجبة مسممة.

- جورج وسوف

وتصدر المطرب السوري جورج وسوف "الترند"، بسبب هذه الشائعة، وأصاب الفزع محبيه حول العالم، وكشف المكتب الإعلامي عن الحقيقة كاملة، وأصدر بياناً صحافياً، جاء فيه: "أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب، ونحن نشعر بالدهشة من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو يمارس نشاطه الفني ويشارك في إحياء حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحاً كبيراً، ورجاء من كل محبي أبو وديع ألا ينساقوا وراء الشائعات".

- محمد عبده

اعتاد النجم السعودي، محمد عبده، انتشار شائعة وفاته أكثر من مرة، وفي كل مرة كان ينفي هذه الشائعات على طريقته الخاصة، وكان فى كل شائعة يتصدر مؤشر البحث "غوغل" في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث.

- ريم النجم

نفت الإعلامية الكويتية ريم النجم أنباء وفاتها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، حيث بكت بحرقة بسبب كثرة الشائعات حولها، حيث جاءت شائعة وفاتها، بعد أن أعلن أحد الصحافيين خبر وفاتها، إثر جرعة تخدير زائدة، وأعلن بعدها أن خبر وفاة الإعلامية الكويتية لم يكن مقصوداً به أبداً ريم النجم.

- سمير صبري

لم يتحمل النجم المصري، سمير صبري، انتشار خبر وفاته، وقابله بغضب شديد، وقرر الرد عليه من خلال لقاء تلفزيوني وقال: "أنا مش فاهم الناس اللى فاضية تطلع إشاعات على الناس يعني إيه ده.. إيه قلة الأدب دي".

* شائعات الطلاق

- ياسمين عبدالعزيز

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، لشائعة طلاق، في فترة مرضها وسفرها للعلاج بالخارج، وكان قد تخلف زوجها عن السفر معها، واعتبر الجمهور أن هذا الغياب يدل على أنهما انفصلا، وتداولت "السوشيال ميديا" شائعة طلاقها وأسباب الطلاق، حتى أعلن الفنان أحمد العوضي عن سبب عدم سفره، وهو حصوله على الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"، وعدم استكمال أوراق السفر.

- نانسي عجرم

تعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لشائعة انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، ومع حالة الجدل التي استمرت في هذا الشأن خرج زوج نانسي عجرم نافياً شائعة الانفصال، من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، والتي بدورها قامت بنشره.

حيث تناقلت تقارير صحافية، في وسائل إعلام محلية بلبنان حينها هذا المقطع الصوتي، بأنَّ فادي الهاشم صرَّح بأنَّ نانسي عجرم بالنسبة له أمانة، معرباً عن تعجبه من خروج هذه الأخبار، في الوقت الحالي.

- شيماء سيف

تسبب منشور شاركته شيماء سيف، عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام"، والذي قالت من خلاله: "كل شيء نصيب.."، في انتشار شائعة انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وأطلق الجمهور تكهنات حول انفصالها عن زوجها، وما عزز تلك التكهنات هو حذف شيماء سيف صورها وزوجها من حسابها بـ"إنستغرام".

وكشفت وفاة الفنان المصري القدير سمير غانم، الذي ودَّع عالمنا في مايو الماضي عن أول ظهور رسمي يجمع الفنانة شيماء سيف، وزوجها المنتج الفني محمد كارتر، منذ شائعة انفصالهما التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال أبريل الماضي.

وحرصت شيماء سيف على اصطحاب، زوجها محمد كارتر معها إلى المستشفى للوقوف إلى جانب صديقتيها دنيا وإيمي، في وداع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، ووفق مقطع فيديو رصدته وسائل الإعلام، فقد ظهرت شيماء سيف رفقة كارتر، والتقطت لهما الكاميرات المقطع وهما يدخلان المستشفى.

* شائعات الزواج

- تامر حسني

لم تكن شائعات الموت والطلاق وحدها هي الشائعات السيئة، لكن من الممكن أن تسبب الأخبار السعيدة مشكلات إذا كانت غير صحيحة ومجرد شائعة، خاصةً لأشخاص متزوجين بالفعل، فقد تسبب خلاف نشب بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل في إطلاق شائعات حول زواج تامر حسني من أخرى عرفياً.

ونفى الفنان تامر حسني ذلك من خلال تصريحات صحافية، كما نفت بسمة بوسيل جملة وتفصيلاً تلك الشائعات، وهاجمت من يُروجِّها ويُشهِّر بتلك الفتاة المزعومة وبزوجها تامر حسني، فكتبت: "يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش"، وأضافت بسمة، قائلةً: "أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونتأكد من أيِّ حاجة قبل ما ننزلها".

- نسرين طافش

أثارت شائعة زواج الفنانة نسرين طافش، من المخرج طارق العريان، الجدل حولهما وربط الجمهور بين تلك الشائعة وانفصاله عن زوجته السابقة، وتم تداول شائعة الزواج السري عبر "السوشيال ميديا" حتى تم حسم الجدل، ونفت نسرين طافش تلك الشائعة، مؤكدة أنها تكهنات من المتابعين وليست صحيحة.

- دينا

أثارت الفنانة والراقصة المصرية، دينا، حيرة جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستغرام"، خلال الفترة الماضية حول زواجها من عدمه بعد ظهورها بفستان الزفاف، إذ نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أبيض عبارة عن "جمبوست" قصير وطرحة بيضاء وتحمل في يدها باقة من الورود، وتعلو وجهها ابتسامة عريضة تدل على فرحتها.

وأرفقت دينا الصور بتعليق، كتبت فيه: "مافيش أحلى من الجواز"، لتثير بذلك حيرة متابعيها حول زواجها أو كون الصور عبارة عن مشهد من أحد أعمالها الفنية التي تشارك فيها، فكتبت إحدى المتابعات: "حقيقة.. ولا مشهد تمثيلي"، وكتبت أخرى: "فين العريس؟".

