استمرار الندوات التوعوية لتعزيز ثقافة ترشيد المياه في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - تواصل فرق دائرة التوعية والاعلام البيئي نشاطاتها وحملاتها التثقيفية في محافظة نينوى ‏بالتعاون مع مديرية حماية وتحسين البيئة المنطقة الشمالية/ مديرية بيئة نينوي لرفع الوعي بين عموم شرائح المجتمع في موضوع الحفاظ على المصادر المائية من التلوث وترشيد الاستهلاك .

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالا لانعقاد ورش العمل والندوات في موضوع تقليل الهدر والمحافظة على المصادر المائية في البلاد وبرعاية محافظ نينوى نجم الجبوري ، شاركت الدائرة في ورشة عمل تحت عنوان ((حصاد المياه وأثره في الواقع البيئي والاقتصادي لمحافظة نينوى)) التي يقيمها قسم البحث والتطوير على قاعة الحدباء في ديوان محافظة نينوى، تعزيزا للواقع البيئي والاقتصادي".

واضاف الحسون ان "من اهداف الورشة معالجة شحة المياه وقلة التساقط المطري والتصحر وتحديد المواقع الملائمة لحصاد المياه، فضلا عن بناء الرؤى بعد تشخيص المشاكل واقتراح الحلول المتكاملة، ومن اهدافها ايضا الاستفادة المثلى من مياه الامطار لمعالجة حالات الجفاف وازمة شحة المياه وتوطين السكان من خلال الحد من هجرة المزارعين".

وتناولت الورشة التي حضرها معاون المحافظ لشؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان وعدد من اساتذة الجامعات وممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، محاور مهمة منها المحور الزراعي وتقنيات حصاد المياه ومحور تقنيات التحسس النائي وانظمة الذكاء الاصطناعي ‏وكلها تأتي ضمن ادوار وزارة البيئة في مواجهة تأثير التغيرات المناخيه وتطبيق ‏مباديء خطة التكيف الوطنية التي وضعت الحلول الناجعة وتحسين الثقافة البيئية من خلال مساهمة كل قطاعات المجتمع العراقي كل حسب دوره.