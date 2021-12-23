الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة الفساد

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي السيد لويجي دي مايو، والوفد المرافق له".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، وناقشا تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي".

وتابع ان "اللقاء شهدأيضاً بحث التعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية".

وبحسب البيان، أشار الكاظمي خلال اللقاء إلى "عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلده للعراق وحكومته، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.