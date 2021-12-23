انت الان تتابع خبر محافظ ذي قار يكشف أسباب استقالته - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - محافظ ذي قار احمد الخفاجي : استقالتي بسبب إطلاق النار على المتظاهرين أمس وإصابة عدد منهم
الخفاجي: طالبت بلجنة تحقيق وقد وصلت وتعمل الآن .
الخفاجي : لا أستطيع العمل في ظل استهداف المدنيين
الخفاجي : مطالب المتظاهرين مشروعة واستقالتي لحفظ الأمن
الخفاجي : إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وهو خرق دعاني للاستقالة.
الخفاجي: إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وخرق دعاني للاستقالة.
الخفاجي: طالبت بلجنة تحقيق وقد وصلت وتعمل الآن .