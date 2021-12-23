الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

محافظ ذي قار يكشف أسباب استقالته - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر محافظ ذي قار يكشف أسباب استقالته - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محافظ ذي قار احمد الخفاجي : استقالتي بسبب إطلاق النار على المتظاهرين أمس وإصابة عدد منهم

الخفاجي : لا أستطيع العمل في ظل استهداف المدنيين

الخفاجي : مطالب المتظاهرين مشروعة واستقالتي لحفظ الأمن

الخفاجي : إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وهو خرق دعاني للاستقالة.

الخفاجي: إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وخرق دعاني للاستقالة.

الخفاجي: طالبت بلجنة تحقيق وقد وصلت وتعمل الآن .

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا