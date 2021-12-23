محافظ ذي قار يكشف أسباب استقالته - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - محافظ ذي قار احمد الخفاجي : استقالتي بسبب إطلاق النار على المتظاهرين أمس وإصابة عدد منهم

الخفاجي : لا أستطيع العمل في ظل استهداف المدنيين

الخفاجي : مطالب المتظاهرين مشروعة واستقالتي لحفظ الأمن

الخفاجي : إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وهو خرق دعاني للاستقالة.

الخفاجي: إصابة متظاهرين بإطلاق نار مخالف للأوامر وخرق دعاني للاستقالة.

الخفاجي: طالبت بلجنة تحقيق وقد وصلت وتعمل الآن .

