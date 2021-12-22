السعودية تتضامن مع العراق

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إنها "تعرب تضامنها مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين".

وعبّرت الوزارة، بحسب البيان، عن "خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين".



واجتاحت يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، فيضانات عارمة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة ضربت المدينة، ما أدّى الى وقوع خسائر بشرية وماديّة كبيرة.

وذكر محافظ اربيل، اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي أن حجم الأضرار المادية التي خلفتها الفيضانات وصل الى 20- 21 مليار دينار.