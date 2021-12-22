انت الان تتابع خبر شكاوى الانتخابات والصراع على رئاسة البرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تحدد الاحد المقبل موعدا للنطق بشكاوى الانتخابات،، والكتلة الفائزة ترجح عدم حدوثِ تغيير في النتائج.
= العبودي يؤكد قدرة الاطار على تشكيل الحكومة بعيدا عن الصدر،، ويتحدث عن تقديم ادلة جديدة بشأن تزوير الاقتراع.
= العزم يؤكد سعيه للحصول على رئاسة البرلمان،، ويكشف عن ترشيح ثلاث شخصيات لهذا المنصب.
= استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين بقضايا فساد،، وحراك سياسي لاقالة محافظ النجف.
= العزم يؤكد سعيه للحصول على رئاسة البرلمان،، ويكشف عن ترشيح ثلاث شخصيات لهذا المنصب.
= استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين بقضايا فساد،، وحراك سياسي لاقالة محافظ النجف.