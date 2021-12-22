الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

شكاوى الانتخابات والصراع على رئاسة البرلمان في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر شكاوى الانتخابات والصراع على رئاسة البرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تحدد الاحد المقبل موعدا للنطق بشكاوى الانتخابات،، والكتلة الفائزة ترجح عدم حدوثِ تغيير في النتائج.
= العبودي يؤكد قدرة الاطار على تشكيل الحكومة بعيدا عن الصدر،، ويتحدث عن تقديم ادلة جديدة بشأن تزوير الاقتراع.

= العزم يؤكد سعيه للحصول على رئاسة البرلمان،، ويكشف عن ترشيح ثلاث شخصيات لهذا المنصب.


= استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين بقضايا فساد،، وحراك سياسي لاقالة محافظ النجف.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا