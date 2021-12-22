شكاوى الانتخابات والصراع على رئاسة البرلمان في نشرة السومرية

= العبودي يؤكد قدرة الاطار على تشكيل الحكومة بعيدا عن الصدر،، ويتحدث عن تقديم ادلة جديدة بشأن تزوير الاقتراع.

بغداد - ياسين صفوان - = الاتحادية تحدد الاحد المقبل موعدا للنطق بشكاوى الانتخابات،، والكتلة الفائزة ترجح عدم حدوثِ تغيير في النتائج.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012