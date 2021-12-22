الكاظمي يوجه بمعالجة متظاهرين مصابين في ذي قار ويدعو الى فتح تحقيق عاجل

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القائد العام للقوات المسلحة، تابع باهتمام كبير حادث إصابة ٣ من المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأَضاف البيان ان "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً".



وشدد على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة."