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الدفاع تصدر توضيحا بشأن إصدار عقوبة بحق العقيد علاء العيداني

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي حول إصدار عقوبة بحق العقيد علاء العيداني.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تنسيب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بعدم الظهور الإعلامي للعقيد علاء العيداني، في إعلام وزارة الدفاع والمحطات الإعلامية الأخرى وإحالته الى شؤون إمرة المحاربين".

وأضافت، أن "المراسل الحربي العقيد الجريح البطل علاء العيداني، هو أحد منتسبي مديرية الإعلام، ويمارس مهام عمله في المديرية، ولا صحة لهذا الخبر".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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