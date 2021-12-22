بمبلغ ضخم.. بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشاري كندي ويعمل في مجال التقنيات الجديدة، حيث بات المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم.

تتألف الرسالة، التي تلقاها حينها ريتشارد غارفيس المتعاون مع "فودافون" خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفاً وفيها عبارة "عيد ميلاد مجيد".



وأشارت شركة "فودافون" إلى أن ريع المزاد سيعود إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.