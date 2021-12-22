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'سيصعب علي النوم'.. أول تعليق من تشافي بعد التعادل امام اشبيلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تشافي " لدي شعور حلو ومر، وسيصعب علي النوم، حيث كان علينا تحقيق الفوز ،لكن يجب أن نكون أكثر هدوء ، كنا جيدين جدا في الشوط الاول وأظهرنا شخصيتنا والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد ".

وأضاف تشافي " احتجنا الفوز من أجل التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفخورون بالفريق رغم التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ، حيث ارتطمت كرة ديمبلي في القائم، ونافسنا فريقا عظيما ".


وتابع، " من المخزي أن نخرج متعادلين فقد تهيأت لنا فرصة ذهبية والنقطة لا تخدمنا وافتقدنا الصبر ومعرفة الوقت المناسب للهجوم ".

وواصل تشافي " إشبيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة، وكوندي دافع بقوة ضد الزلزولي، وصنعنا الفارق وكنا أفضل، لذلك أعتقد أننا نستحق المزيد ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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