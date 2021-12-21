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كورونا يغزو دولة أوروبية.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 5 ملايين و585054 إصابة بالفيروس منذ انتشار العدوى في البلاد.

وحسب صحيفة "الباييس"، فإن "الزيادة المعلن عنها الثلاثاء "هي الأعلى في الوباء بأكمله في إسبانيا".


وأكد أن إجمالي الوفيات نتيجة مضاعفات المرض بلغت أكثر من 88 ألف حالة وفاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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