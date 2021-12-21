انت الان تتابع خبر كورونا يغزو دولة أوروبية.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 5 ملايين و585054 إصابة بالفيروس منذ انتشار العدوى في البلاد.

وحسب صحيفة "الباييس"، فإن "الزيادة المعلن عنها الثلاثاء "هي الأعلى في الوباء بأكمله في إسبانيا".



وأكد أن إجمالي الوفيات نتيجة مضاعفات المرض بلغت أكثر من 88 ألف حالة وفاة.