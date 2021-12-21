انت الان تتابع خبر رسمياً.. ريال مدريد يعلن إصابة نجميه بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي خلال بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبان، إصابة إيسكو وديفيد ألابا بفيروس كورونا ، حيث ظهرت نتيجة فحصهما إيجابية".

يُذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد استبعد إيسكو وألابا من قائمة الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.



وانضم الثنائي لقائمة الغيابات في صفوف الملكي، والتي تضم بيل، كارفاخال، مودريتش، رودريجو، أسينسيو، لونين، مارسيلو، وكاسيميرو.

وقرر أنشيلوتي استدعاء عدد من لاعبي فريق الكاستيا في القائمة التي ستخوض مواجهة بيلباو، وهم توني فويدياس، ميجيل جوتيريز، أنطونيو بلانكو، بيتر فيجيريكو، وسيرجيو أريباس.