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لاعب عربي مطلوب في برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن النادي الكتالوني يخطط للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشلسي الإنجليزي.

وأكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع الجناح الإسباني فيران توريس، من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه توقع أن يفشل الفريق بالتوقيع مع الجناح الإسباني.


ووفقا لرومانو، فإن زياش هو "الخطة البديلة" لبرشلونة، أو "الخطة ب"، خاصة مع ارتفاع سعر توريس الذي قد تصل قيمة انتقاله إلى 60 مليون يورو.

وقد يمثل الانتقال إلى برشلونة فرصة مثالية لزياش، الذي يعاني في الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة تشلسي، مما قد يدفعه للرحيل إلى ناد سيستخدمه كورقة أساسية، مثل برشلونة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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