المفوضية الاوروبية تحدد مدة صلاحية شهادة تلقي لقاحات كورونا

وقالت المفوضية في بيان ان "تلك الخطوة تأتي من جانب المفوضية الأوروبية من أجل تشجيع الناس على تلقي الجرعات المعزِّزة"، مضيفة ان "هذا الإجراء الملزم سيدخل للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من شباط ، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي".وقال المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز المسؤول عن الملف إن "فترة صلاحية شهادات اللقاح المحددة بـ 270 يوما ستمنح المواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه للتخطيط لرحلاتهم بثقة".

وأضاف أن "الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لضمان تنفيذ الجرعات المعززة على وجه السرعة من أجل حماية صحتنا وضمان سلامة السفر".

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام شهادة التطعيم هذه في إطار السفر داخل أوروبا، لكن استخدامها من قبل الدول الأعضاء لأغراض أخرى (دخول المطاعم أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الأخرى) يخضع لتشريعات كل دولة.

