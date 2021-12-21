موقع إيراني يكشف مفاجأة تخص سفير طهران لدى اليمن

وأكد الموقع الإيراني أن "طهران أجلت حسن إيرلو على نحو مفاجئ ما أثار موجة من التكهنات حول أسباب القرار وتوقيته، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية وفاته جراء تأثره بالإصابة بكورونا".

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا هي أخبار كاذبة".



والسبت نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نبأ إقالة إيرلو أو إصابته في هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية ، وقال إن هذه الادعاءات افتراءات وتلفيقات إعلامية.

واليوم، أعلن سعيد خطيب زاده وفاة السفير الإيراني لدى "حكومة صنعاء" حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.