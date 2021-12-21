الكاظمي: انطلاق تجهيز السندات للأراضي ضمن مبادرة 'داري'

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، إنه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وأضاف، "تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".