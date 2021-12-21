انت الان تتابع خبر الكاظمي: انطلاق تجهيز السندات للأراضي ضمن مبادرة 'داري' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، إنه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".
وأضاف، "تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".