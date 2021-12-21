اربع هزات ارضية خلال ساعات في دولة عربية

بغداد - ياسين صفوان - اعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 هزات أرضية بالمناطق الشمالية للبلاد، خلال 10 ساعات تقريبا، تراوحت قوتها مابين 3.8 و 4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن "الهزة الأولى كانت بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في الساعة الواحدة و31 دقيقة و56 ثانية بالتوقيت المحلي بعد منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، وسجلت هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الحسيمة، على عمق 19 كيلومترا".



واضافت ان "الهزات الثلاث الأخرى فسجلت بإقليم الدريوش، فكانت الأولى في الساعة الواحدة و38 دقيقة و48 ثانية، بلغت قوتها 4 درجات وعمقها 13 كيلومترا"، والثانية بلغت قوتها 4 درجات، ووقعت في الساعة الواحدة و58 دقيقة و42 ثانية على عمق 23 كيلومترا".

واشارت الشبكة الى ان "الهزة الثالثة، أي الرابعة عموما، فقد بلغت قوتها 8,3 درجة، وسجلت اليوم في الساعة العاشرة ودقيقتين و54 ثانية، على عمق 14 كيلومترا".