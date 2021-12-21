وفد أمني رفيع يصل أربيل للاشراف على انسحاب قوات التحالف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد أمني إلى محافظة أربيل؛ للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بوتيرة عالية تواصل اللجنة الفنية العسكرية العراقية، إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثل عن مستشارية الامن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وعدداً من الضباط، اليوم الثلاثاء، الى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف وتحويلها".



وجاءت هذه الخطوة، وفق البيان، "بعد أن اكملت اللجنة الفنية العسكرية العراقية جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف خلال زيارتها يوم ١٨ من الشهر الجاي محافظة الانبار للغرض ذاته، ومتابعة البدأ بتسلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد على بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق والتي تم تحديد مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة الحالية".