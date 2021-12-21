انت الان تتابع خبر نوال الزغبي بإطلالة جذابة وجريئة في أحدث ظهور لها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتألقت نوال الزغبي بإطلالة كلاسكية جذابة وجريئة من أحدث جلسة تصوير خطفت بها الأنظار.

وظهرت الزغبي بفستان أسود أنيق ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا واعتمدت علي ماكياج يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

وأمتعت الزغبي الحضور بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة نذكر منها "كده باي"، "ارقص على قلبي"، "طول عمري"، "الليالي"، كما إهدت جمهورها الإماراتي أغنية "جنة جنة تسلم يا وطنا".