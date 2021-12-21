بعد اعتزاله الغناء.. فنانون عرب يهاجمون أدهم نابلسي

بغداد - ياسين صفوان - أثار قرار إعتزال الفنان أدهم نابلسي الغناء بشكل نهائي ضجة كبيرة في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل مع الأمر عدد كبير من المشاهير الذين تفاوتت تعليقاتهم بين داعم ومعارض.

وكان تعليق النجمة اللبنانية مايا دياب على الأمر الأكثر قسوة، حيث نشرت تغريدة عبر موقع تويتر، كتبت فيها: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه".

كذلك كتبت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين منشوراً يهاجم كلام نابلسي قالت فيه: "اللي عايز يسيب الفن يسيبه بألف سلامة لا المواهب هتنضب ولا الفن ولا الدنيا بتقف على حد. الفن رسالة رغم أنف الهرايين".

وكذلك علق النجم محمد حداقي على الضجة الحاصلة بصورة كوميدية على فيسبوك وعلق عليها: "وأنا اعتزلت. الغرام بس أنتوا بتحبوا الغريب".

وتفاعلت مع القرار الفنانة السورية فرح يوسف ونشرت صورة أدهم على انستغرام وعلقت عليها: "الفن مش حرام‬. الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين. ‏ كل انسان هو حر، هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق. الله يوفقك بحياتك وبتمنى ترجع عن قرارك لأنك لسا بأول عمرك وقمة عطاءك الفني".

بدوره، أوضح الفنان الأردني قرار اعتزاله خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" مساء الإثنين، قائلا: "الحياة ليست طويلة والأهداف كثيرة وهدفنا الأول هو إصلاح تلك الحياة، وهدفي الأساسي هو عبادة رب العالمين ورضاه عني".

المصدر: نواعم