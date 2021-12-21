حملة أمنية واسعة في العاصمة.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة المتمثلة باللوائين (٤٢-٤٤) ، تمكنت من القاء القبض على خمسة عشر مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب ومتهمتين اثنتين وفق المادة ٤٠٥ ق.ع ، بالاضافة الى ضبط اسلحة واعتدة :( بندقية عدد ٢،مسدس عدد ٢، عتاد مختلف عدد ١٥٢ اطلاقة ، مخازن مختلفة الانواع عدد ٩ ) مع ضبط كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".وتابع البيان، إن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت انتشارها في قواطع مسؤولياتها ، اذ تمكنت قوة من اللواء السادس، من القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية بينهم اثنين ضبط بحوزتهم اسلحة واعتدة غير مرخصة، جاء ذلك اثناء واجب التفتيش ونصب السيطرات المفاجئة".

وأشار إلى إن "قوة من اللواء الخامس في الفرقة ذاتها، تمكنت من تنفيذ امر القاء القبض على متهمة وفق المادة ١٦٠ ق.ع ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في جانب الكرخ".



وأوضح البيان، إنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".