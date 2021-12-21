من هم قادة الدول الأكثر بحثا على الإنترنت في 2021؟

بغداد - ياسين صفوان - بنحو 7 ملايين عملية بحث شهرية، تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قائمة الساسة الأكثر بحثا على الإنترنت في العالم خلال 2021.

ووفقا لبيانات شركة "ستاتيستا" الألمانية، المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، جاء رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون في المرتبة الثانية بمتوسط مليوني عملية بحث شهرية.

وحل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في المرتبة الثالثة بمعدل بحث 1,9 مليون عملية بحث شهريا.

فيما كانت المستشارة الألمانية المتقاعدة، أنجيلا ميركل، أيضًا من بين السياسيين الأكثر بحثًا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2021، بمتوسط 1.4 مليون عملية بحث شهري عبر الإنترنت لتحتل المرتبة الرابعة.

وجاء في المركز الخامس رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ1,2 مليون عملية بحث، وتلاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون 900 ألف عملية بحث.

وفقا لتحليل "جوجل تريندز"، كان الموضوع الأكثر بحثا فيما يتعلق بالزعيم كيم هو فقدان الوزن.

وقد ظهر كيم مع فقدانه الكثير من الوزن في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها تعتقد بأن الزعيم كيم فقد 20 كيلوجراما من وزنه البالغ 140 كيلوجراما، ويبدو أنه لا يعاني من مشكلة صحية.

وجاء في المركز السابع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بنحو 840 ألف عملية بحث شهرية.

وتلاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ780 ألف عملية بحث.

وجاء جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي في المرتبة التاسعة بـ700 ألف عملية بحث، فيما احتل ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا المرتبة العاشرة بـ640 ألف عملية بحث شهرية.