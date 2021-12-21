بالرصاص الحي.. عراضة عشائرية امام منزل 'الاميرة مريم' (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لعراضة عشائرية بالرصاص الحي لأبناء عشيرة "بني ركاب" امام منزل "الاميرة مريم" في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

كانت مريم قد تعرضت الى حادثة اعتداء بشعـة قبل سبعة اشهر من الان، افضت الى حرق وتشويه وجهها بماء النار

ويعود اصل الحادثة ، الى طلب احد الشبان الزواج من الفتاة التي رفضته اكثر من مرة ، فما كان منه الا التسلل ليلا مرتديا اللثام الى منزلها في منطقة شارع فلسطيـن ، وسكب المادة الحارقة على وجهها وهي نائمـة قبل ان يلوذ بالفرار ، فيما بقيت الفتاة قيد العلاج في المستشفى منذ تلك الحادثة.

وأثارت هذه الحادثـة، غضبا شعبيـا عارما عبـر منصات "السوشيل ميديا" العراقية والعربية ، فيما ناشدت عائلة الفتاة الجهات الحكومية المختصة ومجلس القضاء الاعلى بالنظر بجديـة في قضيـة ابنتهم التي تمر بحالة حرجة جدا.

وضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بتفاصيل الحادثة الأليمة التي تعرضت لها الفتاة مريم " 16 عاما "، وهي احدى طالبات معهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد ، ويعرف عنها ظهورهـا كوجه دعائي للماركات والاعلانات التجارية الخاصة بالازياء النسائية ومواد التجميل عبر السوشيل ميديا، حيث اطلق ناشطون ومدونون وشخصيات مجتمعية وسم هاشتاك# أنقذوا الأميرة مريم ، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة، كما تعاطفت معها جموع المتصفحين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن اطلقوا حملة تبرعات واسعـة لجمع نفقات و تكاليف علاج الفتاة العراقية.

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تصدر وسم (#انقذوا_الاميرة_مريم) منصـة التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد ان اخذت حادثة "مريم" صدى واسعا لدى الأوساط الشعبية العراقية، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا فيدويا مصورا يظهر تجمـهر العشرات من وجهاء وابناء العشيرة امام منزل عائلتها متوعدين بالقصاص من الجاني واسترجاع حق الفتاة الضحية .