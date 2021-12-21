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الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية..رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".

المصدر: "أ ف ب"
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