دولة عربية تلغي احتفالات رأس السنة وتفرض حظراً جزئياً

وجاء في بيان الحكومة المغربية، أنها "قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 ديسمبر 2021 إلى يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة".وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا".

وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".



وشدد الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا، وأكدت على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".