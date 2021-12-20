انت الان تتابع خبر أدهم النابلسي يصدم جمهوره ويقرر اعتزال الغناء.. هذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نابلسي في مقطع مصور، نشره عبر حسابه على انستغرام، "يارب تكونوا بخير حبيت أعمل لكم هذا الفيديو علشان أقولكم خبر سعيد جداً، كل واحد مننا عنده هدف وعنده إنجاز وعنده أحلام بيحاول يحققها ويتعب علشان يحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل للهدف أو الأحلام اللي في حياتك هل راح تحس إنك انجزت أو هتحط أهداف جديدة وترجع تحققها، بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي لأن مش هذا هو سبب وجودنا في الحياة".وأضاف: "إحنا هدفنا في الحياة علشان نرضى رب العالمين نرضي خالقنا فمش مشكلة إن يكون عندك أهداف بالعكس صحي جدا إن يكون عندك أهداف بس يكون هذا الهدف متناسق مع سبب وجودك في الحياة وهو رب العالمين إنك تكون بتحاول تسعى علشان ترضي اللله، والهدف اللي كنت بحاول أحققه بصراحة ما بيرضى رب العالمين".

وتابع: "أنا من الناس اللي بيقربوا مني عارفين إنه من زمان أنا بسعى لده فالحمد لله جاء اليوم وهقول خبر سعيد جدا أنا حبيت أحكيلكم أنا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعمكم الغناء وأتمنى إني استمر وأنا مش هختفي لكن هتتعرفوا عليا أكتر وتشاركوني رحلتي الجديدة، بتمنى لكم الخير واتمنى اللي جاي أفضل.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".