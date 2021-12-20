انت الان تتابع خبر الديوانية تسجل إصابة بالفطر الأسود - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير إعلام الدائرة، احمد الشيباني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم التأكد من تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الفطر الأسود، لرجل كبير بالسن يعاني من مرض السرطان، وعمل عمليات رفع عظم الفك وقلع العين؛ بسبب تأثره بالأورام الدماغية السرطانية".



وأشار إلى أن "هذه الحالة هي الثالثة خلال خمسة أشهر"، مبيناً أن "هذا المرض يصيب كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة ومناعتهم قليلة جداً، كما أنه ليس بخطر، لاسيما أنه تم علاج حالتين سابقتين في المحافظة".

