انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. تفاهمات الفرقاء والأدوية المهربة والانسحاب الأجنبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تفاهمات الفرقاء رهن قرار المحكمة الاتحادية , والخلافات الشيعية تعصف بمشهد تشكيل الحكومة.
= فوز الديمقراطي يغير دفة المفاوضات بين الكرد , والاتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصب الرئيس.
= مذاخر بغدادية تغص بأدوية مهربة .. وكالة الاستخبارات تضبط وجبة جديدة في الحارثية وتعتقل عددا من المتهمين.
=انسحاب قوات التحالف يكمل مراحله النهائية , والحكومة تعلن خلو عين الأسد من أي طائرة أجنبية.
= مذاخر بغدادية تغص بأدوية مهربة .. وكالة الاستخبارات تضبط وجبة جديدة في الحارثية وتعتقل عددا من المتهمين.
=انسحاب قوات التحالف يكمل مراحله النهائية , والحكومة تعلن خلو عين الأسد من أي طائرة أجنبية.