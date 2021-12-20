=انسحاب قوات التحالف يكمل مراحله النهائية , والحكومة تعلن خلو عين الأسد من أي طائرة أجنبية.

= مذاخر بغدادية تغص بأدوية مهربة .. وكالة الاستخبارات تضبط وجبة جديدة في الحارثية وتعتقل عددا من المتهمين.

انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. تفاهمات الفرقاء والأدوية المهربة والانسحاب الأجنبي والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية