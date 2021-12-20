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تشاهدون في نشرة السومرية.. تفاهمات الفرقاء والأدوية المهربة والانسحاب الأجنبي

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بغداد - ياسين صفوان - = تفاهمات الفرقاء رهن قرار المحكمة الاتحادية , والخلافات الشيعية تعصف بمشهد تشكيل الحكومة.
= فوز الديمقراطي يغير دفة المفاوضات بين الكرد , والاتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصب الرئيس.

= مذاخر بغدادية تغص بأدوية مهربة .. وكالة الاستخبارات تضبط وجبة جديدة في الحارثية وتعتقل عددا من المتهمين.


=انسحاب قوات التحالف يكمل مراحله النهائية , والحكومة تعلن خلو عين الأسد من أي طائرة أجنبية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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