الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الجائحة تخترق مجلس الوزراء الفرنسي - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الجائحة تخترق مجلس الوزراء الفرنسي - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، إصابتها بفيروس ، في وقت تسجل فيه فرنسا مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا.
وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت أنييس بانييه روناشيه أنها أجرت فحصا أظهر إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: "أعزل نفسي اعتبارا من هذا اليوم وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بعد".

وقال مكتبها: "الوزيرة لا تظهر أعراضا وهي بخير".


في سياق متصل، سجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس منذ بداية الجائحة 121493.

المصدر: "أ ف ب"

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا