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بالفيديو: مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع السيد الصدر

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بغداد - ياسين صفوان - - محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد بالمال العام.

- التأكيد على خروج القوات الأجنبية ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.

- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن.


- تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.

- التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.

- رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية.

- استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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