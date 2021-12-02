انت الان تتابع خبر بالفيديو: مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي مع السيد الصدر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - - محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد بالمال العام.
- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن.
- تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
- استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.
- التأكيد على خروج القوات الأجنبية ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن.
- تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
- التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
- رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية.
- استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.