رئيس الكتلة الصدرية يغرد قبيل انتهاء اجتماع الاطار التنسيقي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - غرد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الخميس، قبيل انتهاء اجتماع الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".
وقال العذاري في تغريدته، "الصدر والإصلاح لا يفترقان".
ويحتضن منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أجتماعا لقوى الإطار التنسيقي بحضور قيادات بارزة منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويحتضن منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أجتماعا لقوى الإطار التنسيقي بحضور قيادات بارزة منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.