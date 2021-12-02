رئيس الكتلة الصدرية يغرد قبيل انتهاء اجتماع الاطار التنسيقي - عاجل

وقال العذاري في تغريدته، "الصدر والإصلاح لا يفترقان".

ويحتضن منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أجتماعا لقوى الإطار التنسيقي بحضور قيادات بارزة منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

