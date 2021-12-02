المجلس الاعلى يكشف أهمية أجتماع 'البيت الشيعي' اليوم - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، همام حمودي، اليوم الخميس، أهمية اجتماعات البيت الشيعي بكل مكوناته والحوارات التي يعتزم اجرائها اليوم، مبينا "ان وحدة العراق واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار".



وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار لما فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه".



واوضح، ان "الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لايمكن تحقيقه مالم تكون قواه السياسية وخاصة الشيعية التي تمثل المكون السكاني الاكبر، متراصة ومتماسكة، وقادرة على انتاج برلمان قوي بمستوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية فاعلة في تقويم اي اختلالات ورفض تكرار اخطاء الماضي".

