الصدر يوجه بمتابعة الوضع الإجتماعي لعائلة الشهيد الشيخ حسين السويعدي

بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمتابعة الوضع الاجتماعي والإنساني وتقديم المساعدة اللازمة لعائلة الشيخ الشهيد حسين السويعدي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الصدر التقى بوالدة الشهيد الشيخ حسين السويعدي"، مشيراً الى أنه "أمر بمتابعة الوضع الاجتماعي والإنساني وتقديم المساعدة اللازمة لعائلة الشيخ الشهيد".

وفي وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمتابعة ملف الناشط المختطف سجاد العراقي.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن"مقتدى الصدر التقى اليوم، والدة الناشط المختطف (سجّاد العراقي)".

وأضاف أن"الصدر وجه بمتابعة ملف ولدها من خلال الجهات الرسمية والقانونية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لعائلته".