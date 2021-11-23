'دون زواج'.. فنانة عربية تنشر صورة مولودتها الثانية

بغداد - ياسين صفوان - رزقت الفنانة قمر اللبنانية بمولودتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم "لونا".

وأعلنت قمر اللبنانية عن الخبر عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر "انستجرام".

ونشرت قمر صورة لابنتها وهي في سرير المستشفى، معقبة: "مرحبا بك ملاكي الصغير لونا في العالم".

وتبين أن قمر وضعت مولودتها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

واختارت قمر اسم "لونا" الذي يعني القمر الصغير باللغة الإيطالية.

وكانت قمر قد أعلنت قبل أشهر حملها بدون زواج وهاجمت منتقديها.