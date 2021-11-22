انت الان تتابع خبر بعد عام على 'دلتا'.. قلق من إمكانية ظهور 'سلالة خارقة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد أن تطور الفيروس بشكل سريع، باتت 99.5 % من جميع التسلسلات الجينية التي أبُلغت بها منظمة الصحة العالمية تنتمي لسلالة دلتا. وناقش التقرير عدة احتمالات لما سيكون عليه الفيروس خلال الفترة المقبلة وفقا لعلماء متخصصين في الأوبئة أولها أنه سيتحور ببطء وثبات إلى أن يتجاوز نطاق اللقاحات الحالية، لكن هذه الأمر سيحتاج عدة سنوات.



يقول الدكتور فرانسوا بالكوس مدير معهد يو سي إل الوراثي "أتوقع أن يتطور الفيروس تدريجيا للهروب من الجهاز المناعي. وبالنسبة للأنفلونزا والفيروسات التاجية الأخرى التي نعرفها، يحتاج الفيروس حوالي 10 سنوات لتراكم تغييرات كافية لا تتعرف عليها الأجسام المضادة في الدم". يقول الدكتور فرانسوا بالكوس مدير معهد يو سي إل الوراثي "أتوقع أن يتطور الفيروس تدريجيا للهروب من الجهاز المناعي. وبالنسبة للأنفلونزا والفيروسات التاجية الأخرى التي نعرفها، يحتاج الفيروس حوالي 10 سنوات لتراكم تغييرات كافية لا تتعرف عليها الأجسام المضادة في الدم". غير أن الاحتمال الثاني هو الظهور المفاجئ لسلالة جديدة تماما لديها قابلية انتقال متغيرة أو شراسة أو خصائص مراوغة للمناعة.