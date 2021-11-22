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التعليم تتخذ قراراً يخص الأوائل من خريجي المعاهد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر إعادة فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والاقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2022/2021".

وأضافت "يستمر التقديم الى المقاعد الشاغرة ضمن هذه القناة الى غاية 2021/12/5 من خلال الموقع الالكتروني لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ويتاح للطلبة من خريجي المعاهد الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى التقديم مجددا الى هذه القناة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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