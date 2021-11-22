غروسي: آمل بإيجاد قناة مثمرة للحوار مع طهران

وقال غروسي، قبيل توجهه إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين في تغريدة عبر "تويتر": "أسافر اليوم إلى طهران لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لمعالجة الأسئلة العالقة، وآمل إيجاد قناة مثمرة للحوار مع طهران لتتمكن الوكالة من استئناف أنشطة التحقق الضرورية من المنشآت الإيرانية".ومن المقرر أن يصل غروسي، مساء اليوم إلى طهران، على أن يعقد أول اجتماع له مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان منذ تسلم الأخير منصبه في حكومة إبراهيم رئيسي أواخر آب الماضي، كما سيلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية حسين إسلامي.

وعشية زيارة رافائيل غروسي، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "البقاء على طريق التعاون الفني"، مشيرًا إلى أن "تخريب البرنامج النووي الإيراني كان له أثر كبير على بعض الجوانب الفنية".



وأضاف زاده، أن "هذه القضايا بيننا وبين الوكالة تمت متابعتها في إطارها وسيتم متابعتها خلال هذه الزيارة أيضًا".

ومن المقرر أن تستأنف الجولة السابعة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في 29 من الشهر الحالي في العاصمة فيينا التي تشارك فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.

