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المحاضرون المجانيون وأزمة الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مفوضية الانتخابات تبدأ عملية جديدة للفرز اليدوي،، والصدر يحذر من محاولات تغيير النتائج وتعطيل حكومة الاغلبية.
= الخزين المائي في سد حمرين يقترب من النضوب،، والحكومة تقلص المساحات الزراعية للحفاظ على المياه.

= العثور على مخابئ للعبوات الناسفة والعتاد في الانبار،، واعتقال ثمانية مطلوبين بينهم ارهابيان في بغداد.


= العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج،، والمحاضرون المجانيون يطالبون بالتعيين على الملاك الدائم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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