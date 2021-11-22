المحاضرون المجانيون وأزمة الانتخابات في نشرة السومرية

= الخزين المائي في سد حمرين يقترب من النضوب،، والحكومة تقلص المساحات الزراعية للحفاظ على المياه.

= العثور على مخابئ للعبوات الناسفة والعتاد في الانبار،، واعتقال ثمانية مطلوبين بينهم ارهابيان في بغداد.



= العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج،، والمحاضرون المجانيون يطالبون بالتعيين على الملاك الدائم.