انت الان تتابع خبر المحاضرون المجانيون وأزمة الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مفوضية الانتخابات تبدأ عملية جديدة للفرز اليدوي،، والصدر يحذر من محاولات تغيير النتائج وتعطيل حكومة الاغلبية.
= الخزين المائي في سد حمرين يقترب من النضوب،، والحكومة تقلص المساحات الزراعية للحفاظ على المياه.
= العثور على مخابئ للعبوات الناسفة والعتاد في الانبار،، واعتقال ثمانية مطلوبين بينهم ارهابيان في بغداد.
= العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج،، والمحاضرون المجانيون يطالبون بالتعيين على الملاك الدائم.
= العثور على مخابئ للعبوات الناسفة والعتاد في الانبار،، واعتقال ثمانية مطلوبين بينهم ارهابيان في بغداد.
= العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج،، والمحاضرون المجانيون يطالبون بالتعيين على الملاك الدائم.