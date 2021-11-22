'سارق المرضى' في قبضة الأمن ببغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود معلومات من قبل المرضى الراقدين الى قوة حماية مجمع مدينة الطب، التابعة الى قاطع حماية منشآت الرصافة الثاني، احد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، حول تعرضهم لسرقة أجهزة الموبايل داخل مستشفى بغداد التعليمي".وأضافت، أنه "على الفور من تلقي المعلومات تم المباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة، من قبل أمر قوة حماية مجمع مدينة الطب العقيد سعد احمد حسين وتنسيق الجهود التي اثمرت بالتوصل الى المتهم (م.ع.ح) والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه اصوليا الى مكتب مكافحة إجرام الاعظمية لينال جزاءه العادل".

