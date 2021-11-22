شباب العراق يهزم البحرين في بطولة غرب آسيا

تمكنت منتخب شباب العراق، الاثنين، من هزيمة نظيره البحريني برباعية نظيفة في بطولة غرب آسيا للشباب في ملعب البصرة.

وسجل للعراق الاي علي فاضل في الدقيقة 38 وبلند ازاد عمر في الدقيقة 42 ثم اضاف عبد القادر ايوب جميل الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل ان يختتم عبد الرزاق قاسم كعده الهدف الرابع في الدقيقة 74 من المباراة.

وكان منتخب العراق تغلب في المباراة السابقة على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة.