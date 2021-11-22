انت الان تتابع خبر الداخلية تخاطب المالية بشأن منتسبيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن مفاتحة وزارة المالية لإكمال الحذف والاستحداث لتحويل منسوبي الوزارة من الملاك العسكري الى الملاك المدني.