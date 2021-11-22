انت الان تتابع خبر بيانات تكشف إجمالي إصابات كورونا واللقاحات حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 257.5 مليون إصابة حتى اليوم الاثنين، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.4 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليونا و547 ألفا.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و150 ألف حالة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و392 مليون جرعة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و150 ألف حالة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و392 مليون جرعة.