بيانات تكشف إجمالي إصابات كورونا واللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليونا و547 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و150 ألف حالة.



وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و392 مليون جرعة.