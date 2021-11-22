الهجرة تبحث مع التحالف الدولي أوضاع العائلات العائدة من الهول

بغداد - ياسين صفوان - بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، مع وفد من التحالف الدولي، أوضاع العائلات العائدة من مخيم الهول.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن جابرو "استقبلت وفداً من التحالف الدولي ضم كلا من العميد فنسنت كوست من القوات الجوية الفرنسية، واللفتنانت كولونيل يورج ويتوشيك من الجيش الالماني، في مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد، لبحث أوضاع النازحين في المخيمات، وخطة الوزارة في إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة".



كما شهد اللقاء، بحث "أوضاع العوائل العائدة من مخيم (الهول) السوري، وكيفية تأمين احتياجاتها الضرورية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية".

