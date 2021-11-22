بالفيديو: اتفاق سنجار مستمر.. وقريبا سياج امني بين العراق وسوريا

بغداد - ياسين صفوان - لا توجد اي معرقلات في تنفيذ اتفاقية سنجار وفي العراق لا وجود لما تسمى بالمنطقة الحمراء .. هذا ما اكدته قيادة العمليات المشتركة في الحديث عن الوضع الامني في القضاء هناك شمالي البلاد

الاتفاق وبحسب القيادة مستمر بتواجد القوات الامنية من الجيش والشرطة المحلية وفق انتشار امني مكثف في مناطق القضاء وعلى اسواره وفي الداخل ايضا وبهذا تكون الاوضاع مسيطرا عليها ولا توجد اي مظاهر مسلحة كما يقول البعض .. المنطقة وبحسب قيادات أمنية تخضع للقانون والجيش هو من يقوم بادارة الملف الامني فيها وفق اشراف قيادة عمليات غرب نينوى



وعلى الحدود الساتر الامني مع سوريا شارف على الانتهاء ولم يتبق منه سوى القليل هذا ماعلقت عليه جهات امنية في سؤالها عن الوضع الحدودي مضيفة ان الساتر سيحصن الشريط الحدودي من جهة الجانب السوري بحاجز رصين يمنع محاولات بعض العناصر الارهابية التي كانت تعبر الحدود الى العراق قادمة من دول الجوار.