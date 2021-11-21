ربع مليون مغترب لبناني يسجلون للتصويت بانتخابات 2022

بغداد - ياسين صفوان - سجل نحو ربع مليون لبناني في المهجر أسماءهم لدى البعثات اللبنانية في بلدان الإقامة وعلى موقع وزارة الخارجية، على أمل التصويت في أول انتخابات برلمانية في مرحلة ما بعد احتجاجات 2019.



وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها إن "مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، انتهت منتصف ليل السبت بتوقيت بيروت".

وأضافت أن "العدد الكلي للمسجلين فاق كل التوقعات، وبلغ 244442 مقارنة بـ 92810 في انتخابات 2018".