'مهاجم عربي' مطلوب في برشلونة

ويحتاج برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم جديد، بعد أن اقترب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، من إعلان اعتزاله كرة القدم، بالإضافة إلى معاناة الثنائي مارتن برايثوايت وأنسو فاتي من كثرة الإصابات خلال الفترة الماضية، إضافة لعدم حسم مصير عثمان ديمبلي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد ظهر اسم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة في كانون الثاني المقبل.

ويعلم تشافي جيداً الإمكانات التي يتمتع بها بونجاح، حيث تولى تدريبه لمدة ليست بالقصيرة في السد، وقام بترشيحه للانضمام للبارسا.

وسيكون بغداد مناسبا للوضع المالي لبرشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة.

وحصد بونجاح، جائزة هداف الدوري القطري في الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي، شارك خلال 705 دقائق في جميع المسابقات، حيث سجل عشرة أهداف، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.



ويرتبط بونجاح (29 عاماً) بعقد مع السد حتي صيف 2024، وقد شارك تحت قيادة تشافي في 75 لقاءً، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 25 تمريرة حاسمة.