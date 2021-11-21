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جريحان بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة شخصين؛ جراء مشاجرة مسلحة، شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا؛ جراء مشاجرة بين عدد من الاشخاص، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".

وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة، فيما نقلت المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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