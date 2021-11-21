انت الان تتابع خبر جريحان بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة شخصين؛ جراء مشاجرة مسلحة، شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا؛ جراء مشاجرة بين عدد من الاشخاص، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".
وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة، فيما نقلت المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".
وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة، فيما نقلت المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".