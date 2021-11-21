جريحان بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين أصيبا؛ جراء مشاجرة بين عدد من الاشخاص، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء، ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".

وأضاف، أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة، فيما نقلت المصابين الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

