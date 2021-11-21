التعليم تقرر شمول فئة جديدة بالتقديم الى القبول المركزي - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، شمول الطلبة من مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استجابة ودعما للمتفوقين من أصحاب المعدلات العالية من مخرجات الدراسة الإعدادية وحرصا على عدم اقتصار المعالجات على الحالات الاستثنائية قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الطلبة من مواليد 1995 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم الى القبول المركزي".



ووجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، وفق البيان، "بتمكين هذه الفئة من التنافس مع أقرانهم والتقديم الى الدراسة الصباحية في الجامعات الحكومية على وفق رغبة الطالب ومعدله المسؤول عن ترتيب الخيارات".