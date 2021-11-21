العمل تعلن إطلاق استمارة البيان السنوي - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "على مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ملء استمارة البيان السنوي المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسليمها الى اللجنة الفرعية ضمن الرقعة الجغرافية لسكن المستفيد مع جلب المستمسكات الثبوتية كافة".وأضاف البيان، إن "ذلك يكون خلال فترة زمنية تمتد لمدة سنة واحدة من تاريخ اطلاق الاستمارة".

أدناه رابط الاستمارة:

https://spa.gov.iq/editform/